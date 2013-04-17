Янукович обсудил с Патоном развитие Академии наук
23:08, 17 апреля 2013Общество
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Накануне Общего собрания Национальной академии наук Украины состоялся телефонный разговор Президента Виктора Януковича с президентом НАНУ Борисом Патоном, во время которой собеседники обсудили вопросы функционирования и развития Академии.
Виктор Янукович поздравляет Бориса Патона с 50-летием пребывания на посту президента НАНУ / Фото: архив УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
В.Янукович пожелал Б.Патону и участникам собрания успешной работы.
«По результатам разговора Президент Украины обратится к правительству с соответствующим поручением», - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось, 18 апреля состоится сессия Общего собрания Национальной академии наук Украины, посвященная итогам деятельности НАН Украины в 2012 году.
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