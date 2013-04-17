Янукович обсудил с Патоном развитие Академии наук

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В.Янукович пожелал Б.Патону и участникам собрания успешной работы.

«По результатам разговора Президент Украины обратится к правительству с соответствующим поручением», - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, 18 апреля состоится сессия Общего собрания Национальной академии наук Украины, посвященная итогам деятельности НАН Украины в 2012 году.