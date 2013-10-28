Официальный курс валют на 29 октября
18:34, 28 октября 2013Общество
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Согласно информации официального сайта Национального банка Украины.
Нацбанк установил официальный курс гривны
На 29 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 799.3000 (на 28 октября – 799.3000)
100 EUR – 1101.7551 (на 28 октября – 1101.1956)
10 RUR – 2.5126 (на 28 октября – 2.5232)
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