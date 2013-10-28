Официальный курс валют на 29 октября

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины.

На 29 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 799.3000 (на 28 октября – 799.3000) 100 EUR – 1101.7551 (на 28 октября – 1101.1956) 10 RUR – 2.5126 (на 28 октября – 2.5232) Читайте также: Украинцы наращивают долгосрочные вклады Все курсы валют на 29 октября

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