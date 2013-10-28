Официальный курс валют на 29 октября

18:34, 28 октября 2013
Общество
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Согласно информации официального сайта Национального банка Украины.

Нацбанк установил официальный курс гривны

На 29 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 799.3000 (на 28 октября – 799.3000)

100 EUR – 1101.7551 (на 28 октября – 1101.1956)

10 RUR – 2.5126 (на 28 октября – 2.5232)

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