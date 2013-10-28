СМИ: В Украину может вернуться техосмотр автомобилей

Об этом заявил гендиректор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

По законам ЕС, техосмотр нужно будет проходить через четыре года после покупки новой машины и далее каждые два года. Кто и как должен проводить техосмотры, соглашение не уточняет, сообщают Вести.

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Также соответственно с Соглашением Украина должна адаптировать 31 экологическую директиву, максимально ограничить ключевые загрязнители, улучшить качество бензина и дизельного топлива.

«Украинские стандарты на топливо не менялись с советских времен, - говорит Назаренко. - В итоге количество вредных веществ в их содержании, например, серы, превышает европейские нормы. Сейчас Украина - в процессе переговоров, в которых участвуют и украинские лоббисты отечественного топлива».