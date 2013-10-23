Адаптация Украины к законодательству ЕС займет около 10 лет - Лукаш

Министр юстиции Елена Лукаш считает, что в случае подписания соглашения об ассоциации изменения в Украине придут не сразу и этот процесс будет длительным, передает Зеркало Недели.

"Проект соглашения об ассоциации - документ, который покажет, как изменится Украина и стандарты жизни в Украине, как изменится украинское законодательство, и как оно будет соответствовать европейским стандартам и будет гармонизировать с европейским законодательством. Поэтому процесс имплементации и адаптации будет длиться только по содержанию данного соглашения 10 лет", - заявила Лукаш, комментируя евроинтеграционные процессы в Украине.

Она также добавила: "Если кто-то считает, что надо принять три, пять, пятнадцать законов и это завершится - нет, это длительный процесс. Он четко определен по срокам прямо в соглашении об ассоциации".

"Сейчас есть определенный пакет законов, который мы должны принять до саммита, а остальные - это будет подписание этого соглашения, это начало изменений в законодательство. Мы посчитали, что только технических регламентов нам нужно будет изменить около трехсот, поэтому этот процесс продлится много-много лет, - отметила Лукаш.

Напомним, что саммит Восточного партнерства, на котором планируется подписать Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Украиной, состоится 28-29 ноября в Вильнюсе.

21 октября на конференции министров иностранных дел Евросоюза планируется рассмотреть прогресс в выполнении Украиной своих обязательств для подписания ассоциации. Окончательное решение о подписании документа Евросоюз примет 18 ноября.