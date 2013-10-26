Лапшин экспериментировал с взрывчаткой еще в Украине (видео)

В коротком ролике видно как он выкорчевывает дерево с помощью взрывчатки, сообщает Голос столицы.

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Напомним, центральный уголовный суд Лондона 25 октября приговорил аспиранта из Украины Павла Лапшина, обвиняемого в убийстве и подготовке терактов у мечетей, к пожизненному заключению, сообщает полиция региона Уэст-Мидландс в своем блоге в Twitter. Защита украинского гражданина в связи с признанием им своей вины ранее просила суд приговорить его к 35-40 годам лишения свободы.

В тоже время прокурор потребовал для Лапшина пожизненного срока, поскольку убийство британского пенсионера было совершено, по мнению гособвинения, для продвижения расистских взглядов.