СМИ: "Украинский Брейвик" произвел первый взрыв в ритуальных целях

В этом признался сам осужденный сегодня к пожизненному заключению Лапшин, сообщает ТСН.

Взрыв был небольшой силы, и не мог нанести сильный вред. Следующие два - в Вулверхэмптоне и Типсоне - были намного мощнее. Примечательно, что составляющие для взрывчатки Лапшин покупал в Британии, смешивал их в обыкновенной бытовой кофемолке. Начиненные гвоздями взрывные устройства он активировал с помощью мобильных телефонов, а последнее - с собственного ноутбука.

По данным полиции, подтвержденным самим украинцем на допросах, он не всегда хорошо знал местность, пользовался вечерними автобусами и несколько раз Лапшина даже приглашали в мечети, которые он планировал взорвать - настолько он выглядел растерянным.

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На территории компании "Делкам", в которой Лапшин проходил стажировку, у него после обыска нашли элементы, необходимые для создания взрывных устройств. Собственно, сотрудники компании и узнали Лапшина в фотографии, сделанной с видео камер наблюдения - на тот момент полиция разыскивала мужчину по подозрению в убийстве.

Напомним, талантливый украинец выиграл престижный конкурс и поехал в Великобританию на учебу, где совершил три теракта и убийство пожилого мусульманина.

Бирмингемский район Смол Хис, где происходили эти события, до сих пор напуган. Здесь отказываются говорить с журналистами и убеждены, что у Лапшина были сообщники, руководители и помощники. И они, по мнению местных мусульман, могут продолжить его дело.

"Мы не можем вам сказать на камеру ни слова. Во-первых, потому что нам страшно - вдруг завтра появятся расисты и убьют меня, потому что узнают. Просто поймите: у меня дети, я не могу так легкомысленно рисковать", - пояснил местный житель. Тем не менее полиция считает, что Лапшин действовал сам.