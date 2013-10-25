Суд запретил проведение массовых акций в Одессе

Как сообщили УНИАН в Одесском городском совете, данное определение принято в пятницу, 25 октября.

По данным представителя горсовета, в суд обратился исполнительный комитет Одесского горсовета. Запрет распространяется на все организации без исключения и касается улиц Еврейской, Преображенской, Балковской, Ланжероновской, Пушкинской, Приморской, а также - Думской площади, проспекта Шевченко и Фонтанской дороги.

Как сообщили в горсовете, в ближайшее время свои акции запланировали партия «Родина», которую возглавляет экс-депутат Игорь Марков, «Клуб взаимопомощи «Жизнь+», организация ветеранов Одессы и общественная организация «Илья Муромец», общественное объединение «Патриоты города-героя Одесса».

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Представитель горсовета процитировал обращение в суд исполкома: «Места, где планируется проведение мероприятий, являются объектами городской инфраструктуры, через которые ежедневно проходят многочисленные потоки людей, транспорта, туристов. Указанные зоны предусматривают скопление людей и считаются опасными для жизни и здоровья населения. Проведение ответчиками любых массовых мероприятий и акций с участием заявленного количества лиц и организаций в вышеуказанных местах может привести к обострению обстановки, массовым беспорядкам в городе, столкновениям между активистами разных политических направлений, организаций, что приведет к нарушению общественного порядка и безопасности граждан».

Начальник отдела по связям со СМИ Одесского горсовета Наталья Мальцева подтвердила УНИАН факт обращения исполкома в суд. По ее словам, данное обращение было сделано по просьбе Одесского городского управления милиции.

«Почему-то на одно и то же время назначили акции сразу несколько организаций, и предполагалось присутствие на улицах огромного количества людей», - сказала Мальцева, не уточнив, какие именно организации подали запрос на проведение своих мероприятий.

Начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области Владимир Шаблиенко сказал УНИАН, что об обращении милиции в мэрию ему ничего неизвестно.

Как сообщал УНИАН, лидеру партии «Родина» Игорю Маркову инкриминируют организацию и совершение избиения участников пикета в Одессе. По данным УСО МВД Украины, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации происходили пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ. 22 октября в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он был задержан. До самого утра сторонники Маркова осаждали областное отделение милиции. Ночью правоохранителям с боем удалось вывести задержанного Маркова из здания и отправить в Киев, где Печерский райсуд арестовал его на 2 месяца.