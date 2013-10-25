СМИ: Брат Маркова уехал из Украины

Ранее он был вызван на допрос в качестве свидетеля по уголовному производству, открытому после событий ночи на 23 октября. Основным место жительства депутата является город Майами, штат Флорида, США, сообщает Думская.нет.

Не явились к следователю и ряд членов муниципального собрания от «Родины» — официально они в командировках.

Не исключено, что запланированный сторонниками Маркова на завтра митинг у областной администрации может просто не состояться, сообщает издание, по причине "ухода лидеров «Родины» в подполье".