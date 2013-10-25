СМИ: Брат Маркова уехал из Украины
17:40, 25 октября 2013Общество
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Родной брат задержанного экс-нардепа Игоря Маркова, депутат горсовета от ПР Олег Марков, покинул страну
Олег Марков / Фото: соцсети
Ранее он был вызван на допрос в качестве свидетеля по уголовному производству, открытому после событий ночи на 23 октября. Основным место жительства депутата является город Майами, штат Флорида, США, сообщает Думская.нет.
Не явились к следователю и ряд членов муниципального собрания от «Родины» — официально они в командировках.
Не исключено, что запланированный сторонниками Маркова на завтра митинг у областной администрации может просто не состояться, сообщает издание, по причине "ухода лидеров «Родины» в подполье".
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