Милиция заявляет, что отбила атаку около 500 сторонников Маркова

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в Одесской области, 22 октября в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Вчера в поддержку Маркова возле административного здания ГУМВД Украины в Одесской области собралась толпа его сторонников в количестве около 500 чел. Во время акции граждане пытались провоцировать правоохранителей на активные действия.

Несмотря на требования милиции о прекращении хулиганских действий, а также на просьбу разойтись и не препятствовать выполнению судебного решения, сторонники Маркова пытались силой ворваться на территорию админздания ГУМВД и заблокировали центральные ворота с помощью автомобиля. Удержать толпу удалось благодаря выставленному кордону из работников спецподразделения «Беркут», говорится в сообщении.

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В ходе акции руководство Главного управления МВД Одесской области неоднократно обращалось к ее участникам с требованием прекратить нарушение общественного порядка, подчеркивая, что они своими противоправными действиями нарушают действующее уголовное и административное законодательство Украины. Однако требования правоохранительных органов со стороны организаторов и участников акции были проигнорированы.

Стабилизировать обстановку удалось благодаря согласованным действиям правоохранителей, которые заблокировали и оттеснили толпу на безопасное расстояние от здания. Установлены активные нарушители общественного порядка. Принимаются меры по привлечению их к ответственности.

На данное время обстановка в районе админздания ГУМВД стабилизирована. Граждане покинули проезжую часть улицы и территорию, прилегающую к ГУМВД, сообщает одесская милиция.