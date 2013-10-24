Миндоходов ликвидировало крупные каналы поставки контрабандных сигарет в Украину

Так, в рамках операции «Табак-Контрафакт 2013» на Волыни изъяли 14,5 млн. нелегальных сигарет. Почти 99% от всех изъятых сигарет контрабандного происхождения – сообщает оперативное управление Главное управление Министерства доходов и сборов в Волынской области. Стоимость изъятой нелегальной табачной продукции оценивается в 2,3 млн. гривен. Открыто 4 уголовных дела, оформлено 9 протоколов об административных правонарушениях.

В то же время, в Запорожье оперативные сотрудники местного Главного управления Министерства доходов и сборов установили и перекрыли канал поставки в Украину контрабандных табачных изделий производства Молдовы, России и Белоруссии, созданный местным жителем. При осмотре склада, где хранился контрабандный товар, было обнаружено и изъято более 440 тыс. контрабандных сигарет импортного производства на сумму 251,4 тыс. гривен.

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В Одесской области на Кучурганском лимане у границы Украины были задержали двое граждан Украины, которые пытались на лодке переправить из Молдовы в Украину 15 ящиков контрабандных сигарет (более 140 тыс. шт.). По информации Государственной пограничной службы Украины, с начала года это уже девятый случай задержания контрабандных сигарет на Кучурганском лимане. Только на этом участке границы с начала года при попытке незаконного ввоза на территорию Украины изъято более 2 млн. контрабандных сигарет.

Напомним, с июля 2013 г. в Украине начато операцию «Табак-Контрафакт 2013», в рамках которой активизирована работа по детенизации рынка подакцизных товаров, выявлению и ликвидации схем их незаконного производства и оборота.

По данным Министерства доходов и сборов, с начала года из нелегального оборота было изъято более 148 млн. нелегальных сигарет – в основном контрафактных, а также завезенных контрабандой из России, Беларуси, Молдовы.