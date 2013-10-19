Работника генконсульства Польши во Львове поймали на контрабанде сигарет

Об этом сообщает пресс-служба управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Чопской таможни Миндоходов.

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Задержание произошло на таможенном посту "Дьяково" Чопской таможни. В зону таможенного контроля этого пункта пропуска в направлении "въезда в Украину" по полосе движения "зеленый коридор" заехал легковой автомобиль "Фольксваген Пассат" с регистрационным номером Польши. Управлял транспортным средством гражданин Польши.

Он следовал из Украины в Румынию и подал копии документов, которые указывали, что он является работником юридического отдела дипломатической службы Генконсульства Польши во Львове. В этих документах также содержалась просьба генконсула "способствовать многократному внеочередному и беспрепятственному проезду через границу". При этом дипломатический паспорт гражданином Польши предъявлен не был.

Таможенники задокументировали факт нарушения таможенных правил, транспортное средство и сигареты задержаны до решения суда.