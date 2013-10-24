В Хмельницкой области мужчина поджег дом и повесился

Житель Хмельнитчины поджег дом и покончил с собой. Правоохранители выясняют, что толкнуло 41-летнего жителя одного из сел Теофипольского района к таким радикальным действиям, пишет Комсомольская правда.

Сообщение о пожаре поступило около полудня 23 октября. На вызов сразу выехали спасатели и следственно-оперативная группа Теофипольского райотдела милиции. Через час пожар удалось ликвидировать. При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили тело владельца дома, сообщает прессл-служба МВД области.

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По словам сожительницы мужчины, накануне они поссорились, но спор удалось уладить. Утром женщина спокойно пошла на работу, а уже через несколько часов была ошарашена страшной вестью.

Предварительно установлено, что мужчина сначала поджег чердак собственного дома, а потом повесился на лестнице, которая вела туда. Сейчас открыто уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Что конкретно толкнуло мужчину к таким радикальным действиям, точно узнать уже, наверное, не удастся, но правоохранители и дальше работают над выяснением всех обстоятельств происшествия.