Осужденный за изнасилование и убийство повесился на телевизионном кабеле

В Ривненской области на территории Городищенской исправительной колонии вчера вечером повесился осужденный, приговоренный к пожизненному заключению.

Об этом УНИАН сообщила старший инспектор управления пенитенциарной службы Украины в Ривненской области Вита Чубюк, отвечающая за связи с прессой.

По ее словам, мужчина повесился у себя в камере, сделав петлю из телевизионного кабеля. Когда его увидели охранники, он был еще живым. Врачи пытались спасти ему жизнь, но попытки были напрасными. Прощальной записки заключенный не оставил.

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Пожизненный приговор заключенный получил за изнасилование и убийство. До этого он уже имел три судимости.

Как сообщал УНИАН, 13 октября в Катериновской исправительной колонии Ривненской области области повесился грабитель с Полтавщины, который должен был выйти на свободу в 2016 году. Прощальной записки он также не оставил.