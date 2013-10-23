Официальный курс валют на 24 октября
18:34, 23 октября 2013Общество
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.
Нацбанк установил официальный курс валют
На 24 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 799.3000 (на 23 октября – 799.3000)
100 EUR – 1099.1974 (на 23 октября – 1092.9628)
10 RUR – 2.5179 (на 23 октября – 2.5029)
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