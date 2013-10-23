Официальный курс валют на 24 октября

18:34, 23 октября 2013
Общество
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.

Нацбанк установил официальный курс валют

На 24 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 799.3000 (на 23 октября – 799.3000)

100 EUR – 1099.1974 (на 23 октября – 1092.9628)

10 RUR – 2.5179 (на 23 октября – 2.5029)

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