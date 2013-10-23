Лугансквода ограничила водоснабжение 12 городов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Лугансквода», в связи с проведением плановых ремонтных работ на Западной фильтровальной станции с 0-00 среды ориентировочно на двое суток сокращена подача воды потребителям в городах: Брянка-50%, Стаханов-40%, Кировск-30%, Первомайск, Попасная, Алчевск, Перевальск, Горское - 20%, Красный Луч, Антрацит - 15%, Зоринск, Артемовск - 60%.

Напомним, Западная фильтровальная станция очищает воду из водозаборов на р. Северский Донец и подает ее в Лисичанск, Стаханов, Кировск, Попасную, Первомайск, а также на Алчевск, Перевальск, Артемовск, Зоринск, Антрацит, Красный Луч и в близлежащие поселки по попанснянскому, перевальскому и антрацитовскому направлениям.

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В производственный комплекс ЗФС входят источник водоснабжения, водозаборные сооружения, магистральные водоводы, блок очистительных сооружений и шламонакопитель. Общая протяженность водоводов составляет 233 км. Количество абонентов ЗФС: юридические лица - 59, физические лица - 4882.

Плановый капремонт ЗФС направлен на то, чтобы улучшить санитарное качество подаваемой в дома людей воды и обеспечить их безаварийное водоснабжение.