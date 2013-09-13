В Донецке за долги перед водоканалом арестовывают автомобили

Как сообщили УНИАН сегодня в Главном управлении благоустройства и коммунального обслуживания Донецкого горсовета, два автомобиля марок Nissan и Hyundai арестованы в Ленинском районе, хозяйка этих автомобилей – руководитель одного из агентств недвижимости в Донецке. При ежемесячных начислениях за услуги водоснабжения и водоотведения всего в 55 грн она накопила задолженность свыше 1,7 тыс грн. Значительные долги по ее адресу числятся и за другие коммунальные услуги. Если должница не погасит все коммунальные долги, ее авто будут проданы на аукционе по решению суда. Оставшуюся сумму от продажи автомобилей, если таковая будет, вернут бывшей владелице.

Еще 8 автомобилей, среди которых Mercedes-Benz E-класса, Chery Amulet, Skoda Octavia и другие, арестованы и находятся в Куйбышевском районе. Самая крупная сумма долга за воду среди владельцев арестованных машин составляет 8,561 тыс грн. Немногим меньше долги и других неплательщиков.

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По словам директора КП «Донецкгорводоканал» Юрия Перебейноса, горводоканал подает в суд «в первую очередь на тех должников, которые являются вполне состоятельными гражданами и могут платить за оказанные им коммунальные услуги». «Если человек может позволить себе автомобиль, почему он не может платить за воду, которая в отличие от личного авто является жизненно необходимым ресурсом? Как показывает практика, с такими должниками приходится бороться только такими жесткими методами, потому что только под угрозой лишиться своего имущества они оплачивают коммунальные долги», - заявляет Перебейнос.

Государственная исполнительная служба уже дала соответствующие запросы в службу в УГАИ ГУМВД Украины, машину ставят на автоматизированный учет и вносят в базу «Рубеж», отправляют на штраф-площадку до момента аукциона либо до полной оплаты долга.