В Азовском море продолжают искать пропавших рыбаков

Родные обратились к спасателям только на следующий день.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области, лодка с рыбаками вышел в море ночью 20 октября, пишет Gazeta.ua.

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"В течение всего дня родные поддерживали с ними связь по мобильным телефонам. Последний раз они звонили 20 октября в 20.15. Затем связь оборвалась. Жена одного из рыболовов обратилась к нам, потому что все сроки возвращения их домой вышли. Сразу были задействованы Мариупольский спасательно-координационный центр, ближайшие спасательные станции поселков Ялта и Седово, Одесский морской спасательно-координационный центр, пограничная служба. Через систему оповещения Мариупольского морского порта дали знать капитанам судов, находящихся в акватории Азовского моря", - сказали они.

Два брата 33 и 37 лет живут в Мариуполе. Вышли в море из поселка Рыбацкое Первомайского района Донецкой области на алюминиевой лодке типа "Казанка".

"Со слов родственников, лодка, на которой они отплывали, имеет наращенные алюминием борта. Оснащен моторным двигателем "Звезда", есть также дополнительный двигатель и запас горючего. Взяли с собой и небольшой запас продовольствия и питьевой воды. Ведь за сутки должны были вернуться домой", - продолжили в пресс-службе.

Родные рыбаков надеются, что с области на поиски выделят вертолет. Тогда шансы найти пропавших людей увеличатся.

"Бывает, лодка дрейфует несколько дней. И людей находили живыми. Поэтому надежда есть. Вспомнить только случай в Запорожской области, где рыбалку нашли на третий день. Наша служба далеко в море не выходит. Мы обследуем прибрежный квадрат, 25 километров вдоль берега и 3,5 километра водного пространства. Конечно, основную работу далеко от берега осуществляет пограничная служба и спасатели", - отметил начальник городской спасательной аварийно-водолазной службы Александр Татай.

У одного из рыбаков дома остался 7-летний сын, в другой - 10-летняя дочь.