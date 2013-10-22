Судьба рыбаков, исчезнувших в Азовском море, остается неизвестной

По состоянию на 7:00 утра 22 октября остается неизвестной судьба двух рыбаков, 20 октября вышли в Азовское море и не вернулись.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в 15 час. 40 мин 21 октября в ДСНС от Государственной пограничной службы Украины поступила информация, что в 12 час. 20 октября вблизи с. Рыбацкое Первомайского района в Азовское море на лодке «Казанка» вышли двое рыбаков - жителей г. Мариуполь, 1976 и 1980 г.р. - и не вернулись.

В тот же день были организованы поиски пропавших рыбаков, к которым привлечены три катера, проведено оповещение судов, находящихся в районе предполагаемого исчезновения рыбаков, предупреждены российские спасатели в акватории Азовского моря. Направлены мобильные группы, которые вместе с сотрудниками МВД проводили обход баз отдыха и информировали местное население.

Поисковые работы продолжаются.