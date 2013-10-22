Украинцы поставили рекорд по количеству протестов против произвола милиции

Об этом свидетельствуют данные мониторинга протестов Центра исследования общества за январь-сентябрь 2013 года, сообщает радио Свобода.

«Уже за первые девять месяцев 2013 года было зафиксировано 333 протестных события, которые поднимали вопрос произвола или бездействия правоохранительных органов, и составили 12% от всех протестных событий за этот период. Подобных вспышек недовольства правоохранительной системой страны даже близко не наблюдалось в предыдущие годы. Такое количество протестов уже на 25% больше чем за весь предыдущий 2012 год и в несколько раз больше, чем в 2010 и 2011 годах», - говорится в сообщении центра.

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Согласно мониторингу, основная волна недовольства приходится на июль текущего года, когда правоохранительные органы критиковались на каждой третьей уличной акции в Украине. «Причиной взрыва активности стали события в Врадиевке Николаевской области, где двух милиционеров подозревали в избиении и изнасиловании местной жительницы. Предыдущие волны подобных протестов были вдвое меньше - поводом для них были смерти студента Игоря Индило в киевском отделении (июнь 2010 года), задержание активистов праворадикальных организаций в связи с уничтожением памятника Ленину в Запорожье (январь 2011), изнасилование и убийство жительницы Николаева Оксаны Макар (2012)», - говорится в сообщении.

В 2013 году прошла еще одна существенная волна протестов против (без)деятельности правоохранительных органов, которая стала больше тех, что наблюдались в предыдущие годы, отмечают в центре. В сентябре 2013 года во многих городах Украины журналисты и общественные активисты выразили протест против бездействия правоохранительных органов в расследовании дела и поиска заказчиков убийства Георгия Гонгадзе, говорят авторы мониторинга. Также в центре обращают внимание на протесты против ситуации с украинскими рыбаками, которые подверглись нападению со стороны российских пограничников в Азовском море, прошедшие в разных городах Украины.