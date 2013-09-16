Украина за семь месяцев сократила импорт нефти в 5 раз

Согласно сообщению, импорт нефти в денежном выражении в июле 2013 года увеличился по сравнению с предыдущим месяцем до 17,4 млн долл. с 9,278 млн долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, Украина в январе-июле 2013 года сократила импорт нефти в 5 раз - до 222,5 тыс. тонн по сравнению с 1,1649 млн. тонн за аналогичный период 2012 года.

Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

В планах Министерства энергетики и угольной промышленности осуществить запуск Одесского НПЗ, простаивающего с 2010 года, к осени текущего года.

12 сентября 2013 года в Одесский морской торговый порт прибыл первый танкер с нефтью для Одесского нефтеперерабатывающего завода. По сообщению главной диспетчерской администрации Одесского морского порта, танкер INTISAR прибыл из Новороссийска. На борту – 79,9 тыс. тонн нефти.

Украина имеет шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год. Однако на сегодняшний день в работе находятся только Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ, который работает на минимальной загруженности.