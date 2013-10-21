В Украине хотят изменить правила торговли на рынках

В правительстве предложили четко регламентировать работу рынков, в частности, начать их создание исключительно на конкурсной основе и запретить функционирование без специального паспорта и бизнес-плана, пишет КоммерсантЪ.

Общественные объединения продавцов смогут выкупить долю в уставном капитале рынков. Эксперты говорят о необходимости закона, но опасаются, что слабая прогнозируемость работы бизнеса в нынешних условиях затруднит получение разрешений на организацию рынков.

Совет предпринимателей при Кабинете министров разработал законопроект "О рынках и об организации торговли на рынках". По словам руководителя секретариата совета Андрея Забловского, в дорабатываемом в правительстве законопроекте "О внутренней торговле" содержались нормы регулирования рыночной деятельности — от введения классификации до решения вопросов, связанных с выдачей земельных участков.

"Однако экспертам удалось убедить Министерство экономического развития и торговли вынести эти предложения в профильный закон. Рабочая группа обобщила в данном документе все подаваемые ранее предложения и сейчас готова получить обратную связь от рынка",— считает он.

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По его оценкам, документ после согласования с общественностью и государственными органами удастся передать в парламент лишь в 2014 году. По словам руководителя рабочей группы, вице-президента ассоциации "Укррынок" Владимира Левина, из 1,9 тыс. украинских рынков 500 являются "рынками выходного дня".

Разрешение на организацию рынка будет выдаваться бесплатно на 20 лет с возможностью пролонгации при выполнении условий бизнес-плана. Договор аренды с продавцом будет не менее пяти лет, а размер арендной платы и тарифы на услуги на территории комплекса будут согласовываться с местной властью после утверждения Кабмином порядка определения платы.

Сейчас, по словам Левина, аренда одного места стоит 600-1200 грн в месяц, 2-3 тыс. грн берут за центральные большие места на рынках. Профильный закон необходим, однако господин Паламарчук не советует спешить при его доработке, ведь в нем должны быть учтены интересы производителей, продавцов и владельцев рынков.