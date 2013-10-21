В Украине незначительно подешевел борщевой набор

При этом неделей ранее рост цен замедлился до 0,8%. Таким образом, тенденция роста оптовых цен на плодоовощную продукцию в Украине сохраняется уже восемь недель кряду.

Снижение цен на овощи борщового набора и картофель на прошлой неделе было недостаточно существенным, чтобы преодолеть резкий рост стоимости тепличных овощей, которые подорожали сразу на 47,7% за неделю. При этом снижение цен на овощи борщового набора также существенно замедлилось на прошлой неделе, т.к. фермеры не спешили с реализацией, прогнозируя дефицит традиционных овощей во второй половине сезона.

Отметим, что среди овощей борщового набора резче всего снизилась цена на свеклу – на 5-7% за неделю. В то же время цены на морковь и капусту остались преимущественно без изменений. В тепличных овощах резче всего выросли цены на огурец – на 60% за неделю, сообщает АПК-Информ: овощи & фрукты.

Фруктовая корзина, которая в этом году остается очень доступной, снова подешевела за неделю – в этот раз на 1,6% благодаря снижению цен на лимоны и бананы. При этом цены на яблоко оставались стабильными, а цены на апельсины за неделю выросли.