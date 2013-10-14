Овощи и фрукты в Украине не дорожают благодаря хорошей погоде

Плодоовощной индекс за предыдущую неделю (с 5 по 11 октября) вырос всего на 0,8% после рекордного роста на 16,4% неделей ранее. Тем не менее, тенденция роста оптовых цен на плодоовощную продукцию в Украине сохраняется уже семь недель кряду, сообщает «АПК-Информ: овощи и фрукты».

"Несмотря на улучшение погодных условий и хорошее продвижение уборки овощей борщового набора и картофеля на прошлой неделе, цены на лук и морковь продолжали расти, - говорит Татьяна Гетьман, руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты». - В то же время несколько снизились цены на картофель и столовую свеклу, тогда как цены на капусту практически не изменились, поскольку уборка поздних ее сортов начнется позже".

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Основной вклад в рост стоимости плодоовощной корзины на предыдущей неделе внесли тепличные овощи, подорожавшие на 18,9% в связи с окончанием сезона. Стоит отметить, что в этом году подорожание данной группы овощей началось раньше обычного, что обусловлено неблагоприятными погодными условиями в сентябре.

При этом, сравнительно недорогая в текущем году фруктовая корзина всю неделю отличалась завидной ценовой стабильностью. Рынок яблок был сбалансирован по спросу и предложению, а на рынке достаточно недорогих для этого периода года цитрусовых предложение продолжало расти, стимулируя потребительский спрос.