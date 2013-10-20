Завтра в Украине тепло и без существенных осадков
13:58, 20 октября 2013Общество
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Завтра, 21 октября, в Украине сохранится переменная облачность, без осадков
Ночью местами туман
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, местами небольшой дождь ожидается только в северной части.
Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7°, на побережье Крыма до 9° тепла, на Левобережье от 3° тепла до 2° мороза, днем 10-15° тепла, в западных областях и в южной части до 18°.
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В Киеве и Киевской области завтра ожидается местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью по области 2-7° тепла, днем 10-15°, в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 13-15°.
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