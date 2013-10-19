В Черкассах ограбили дом кандидата в депутаты

В Черкассах в ночь на 18 октября неизвестные ограбили частный дом кандидата в народные депутаты от ВО «Батькивщина» по одномандатному избирательному округу №194, депутата Черкасского горсовета Николая Булатецкого.

Как сообщает черкасское Интернет-издание «Прочерк», около половины четвертого утра 18 октября его жена услышала странные звуки в доме и сработавшую сигнализацию. Когда Булатецкий выбежал на двор, то увидел, как два человека выбежали из двора.

В доме он обнаружил выломанное окно в столовую – украли телевизор и побили посуду. Он нажал кнопку «тревоги» и через 15 минут приехала охрана. Вслед за охраной прибыла следственно-оперативная группа с собаками. Депутата заверили, что за сутки стражам порядка удастся найти злоумышленников. Камеры видеонаблюдения зафиксировали на территории домовладения двух человек. Депутат не связывает этот инцидент с политикой.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в УМВД в Черкасской области, по предварительной информации, из дома Булатецкого неизвестные похитили телевизор, а общая сумма убытков устанавливается. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований, его квалифицируют по ст. 185 ч. 3 (Кража с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или нанесение значительного вреда потерпевшему).