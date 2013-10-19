На Луганщине 87% предприятий нарушают трудовое законодательство

17:01, 19 октября 2013
Общество
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Общая сумма наложенных судами и государственными инспекторами труда штрафных санкций превышает 390,4 тыс. грн.

гривня гроші / Фото : ZN.UA

В Луганской области за 9 месяцев текущего года инспекторами Территориальной государственной инспекции по вопросам труда (ТГИВТ) проверено более 1040 субъектов ведения хозяйства.

Как сообщили УНИАН в Гостеринспекции, на проверенных предприятиях области было выявлено 3909 нарушений законодательства о труде. Нарушения трудовых прав работников установлены почти на всех проверенных предприятиях (87%). Чаще всего нарушаются нормы законодательства по оплате труда (более 1877 нарушений, или 48,0%), рабочего времени и отдыха (свыше более нарушений, или 19,7 %), трудовых договоров (более 545 нарушений, или 13,9 %).

По результатам проверок составлено и передано в суд 506 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных судами административных штрафов составляет 215,8 тыс. грн.

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За невыполнение законных требований должностных лиц ТГИВТ относительно устранения выявленных нарушений законодательства о труде государственными инспекторами труда вынесено 191 постановление о наложении административных штрафов на сумму 174,6 тыс. грн. В целом к административной ответственности привлечено 697 руководителей предприятий-нарушителей законодательства о труде.

Общая сумма наложенных судами и государственными инспекторами труда штрафных санкций превышает 390,4 тыс. грн.

Кроме того, государственными инспекторами труда внесено 300 представлений работодателям о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, материалы 153 проверок переданы в правоохранительные органы для соответствующего реагирования.

По требованиям государственных инспекторов труда 14062 работникам погашена задолженность по выплате заработной платы на сумму более 21,5 млн грн.

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