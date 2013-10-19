В Севастополе судам запретили выходить в море

В Севастополе из-за шторма судам и паромам запретили выходить в море.

Как сообщает ТСН со ссылкой на крымских спасателей, пик ненастья, которое будет бушевать в течение, приходится на южный берег полуострова.

Кроме того, как сообщил диспетчер Керченской паромной переправы, в случае дальнейшего усиления ветра в Керченском проливе возможно прекращение паромного сообщения между Крымом и Краснодарским краем России.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время синоптики обещают сухую погоду, лишь ночью небольшой дождь со снегом.