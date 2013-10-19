Торговая политика России не имеет никакого смысла и вредит ее интересам - эксперт

00:17, 19 октября 2013
Общество
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Повышение международной интеграции было одним из основных источников экономического роста России в течение 1999-2008 годов, теперь сосредоточившись на Таможенном союзе российская торговая политика минимизирует роста российской экономики.

Вместо того, чтобы выходить на мировой уровень, Кремль ограничивается Таможенным союзом

Об этом пишет шведский экономист, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона Андерс Аслунд в своей статье на сайте The Moscow Times.

По мнению эксперта, нынешняя торговая политика России вместо того, чтобы максимизировать экономический рост, сохраняя при этом свои внешние платежи в разумном балансе, наоборот минимизирует рост и увеличивает государственные расходы. Причиной этого Аслунд называет Таможенный союз с Беларусью и Казахстаном, пишет Тиждень.ua.

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"В течение 1999-2008 годов, когда ежегодный рост российской экономики составлял 7%, повышение международной интеграции было одним из основных источников экономического роста в России вместе с рыночными реформами, лучшим использованием человеческого капитала и резким подъемом товарооборота. Все эти источники роста на сегодня уже исчерпаны", - утверждает эксперт и отмечает, что Кремль теперь еще больше вредит российской экономике, лидируя среди стран Большой двадцатки в навязывании протекционистской политики. Кроме того, отмечает Аслунд, "кажется странным, что "вместо того, чтобы выходить на мировой уровень, Кремль ограничивается Таможенным союзом".

"Фундаментальные проблемы Таможенного союза заключаются в том, что он протекционистский и принудительный. Когда Казахстан вступил в Таможенный союз, он вынужден был почти вдвое увеличить свои таможенные тарифы с 5,3% до 9,5% на торгово-взвешенной основе... На практике это означает, что высокие внешние таможенные тарифы заставляют казахов покупать больше автомобилей, собранных в России, а не в Южной Корее. Эта торговая политика России не имеет никакого смысла и вредит национальным интересам России. Политически Путин отвращает большинство постсоветских государств от его страны. Экономически Россия платит большие субсидии в то же время, препятствуя модернизации ее экономики. Юридически, она провоцирует санкции ВТО. Вместо этого, Россия должна открыть свою экономику и сделать ее более конкурентоспособной, пытаясь заключить соглашения о свободной торговле с ЕС, как это делают все остальные", - сказал Аслунд.

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