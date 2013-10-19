Торговая политика России не имеет никакого смысла и вредит ее интересам - эксперт

Об этом пишет шведский экономист, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона Андерс Аслунд в своей статье на сайте The Moscow Times.

По мнению эксперта, нынешняя торговая политика России вместо того, чтобы максимизировать экономический рост, сохраняя при этом свои внешние платежи в разумном балансе, наоборот минимизирует рост и увеличивает государственные расходы. Причиной этого Аслунд называет Таможенный союз с Беларусью и Казахстаном, пишет Тиждень.ua.

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"В течение 1999-2008 годов, когда ежегодный рост российской экономики составлял 7%, повышение международной интеграции было одним из основных источников экономического роста в России вместе с рыночными реформами, лучшим использованием человеческого капитала и резким подъемом товарооборота. Все эти источники роста на сегодня уже исчерпаны", - утверждает эксперт и отмечает, что Кремль теперь еще больше вредит российской экономике, лидируя среди стран Большой двадцатки в навязывании протекционистской политики. Кроме того, отмечает Аслунд, "кажется странным, что "вместо того, чтобы выходить на мировой уровень, Кремль ограничивается Таможенным союзом".

"Фундаментальные проблемы Таможенного союза заключаются в том, что он протекционистский и принудительный. Когда Казахстан вступил в Таможенный союз, он вынужден был почти вдвое увеличить свои таможенные тарифы с 5,3% до 9,5% на торгово-взвешенной основе... На практике это означает, что высокие внешние таможенные тарифы заставляют казахов покупать больше автомобилей, собранных в России, а не в Южной Корее. Эта торговая политика России не имеет никакого смысла и вредит национальным интересам России. Политически Путин отвращает большинство постсоветских государств от его страны. Экономически Россия платит большие субсидии в то же время, препятствуя модернизации ее экономики. Юридически, она провоцирует санкции ВТО. Вместо этого, Россия должна открыть свою экономику и сделать ее более конкурентоспособной, пытаясь заключить соглашения о свободной торговле с ЕС, как это делают все остальные", - сказал Аслунд.