В Дунае обнаружены пятна нефтепродуктов

В Одесской области на реке Дунай сегодня обнаружены пятна нефтепродуктов. Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, в 8:51 в службу «101» Одессы поступило сообщение от дежурного отдела пограничной службы Рени о том, что в Ренийском районе на 72 миле Дуная (в 1 миле от границы с Румынией) наблюдается пятно на поверхности воды.

«Возникло предположение, что это - нефтепродукты в виде полосы радужного цвета шириной 50-70 м (длина пятна устанавливается). Ренийским постом экологического контроля были отобраны пробы воды в месте обнаружения и направлены в лабораторию для анализа», - сообщили в отделе.

По предварительным данным, это - нефтепродукты легкой фракции. Пятна двигались по течению реки Дунай в направлении берегов Одесской области от румынской границы.

Ренийский морской торговый порт собственными силами (буксир «Романов», «Нефтесборщики-5») установил боновое ограждения и провел частичный сбор остатков нефтепродуктов с применением порошка «Эконадин».

В отделе уверили, что при последующем прохождении остатков пятна по руслу Дуная, пятно постепенно испаряется, так как состоит из легких фракций, и уменьшается.

Происхождение пятен выясняется. Главным управлением по районам Ренийского и Измаильского морских торговых портов выставлены посты для наблюдения за пятном.