В Черкасской области перевернулась цистерна с жидким кислородом (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Черкасской области, ДТП произошло вблизи села Свидивок Черкасского района. Водитель автомобиля ЗиЛ-130, перевозивший жидкий кислород, не справился с управлением, в результате автоцистерна съехала в кювет и перевернулась. Из-за повреждения запорной арматуры цистерны произошла утечка жидкого кислорода. Погибших и травмированных нет.

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На место аварии срочно выехала оперативная группа ГСЧС в Черкасской области, которая предотвратила взрыв жидкого кислорода. Автомобиль с помощью автокрана установили на проезжую часть дороги и в сопровождении экипажа ГАИ направили в пункт слива жидкого кислорода.