На границе с Россией найдены незаконные трубопроводы и база накопления топлива

В Луганской области пограничники совместно с сотрудниками Управления СБУ, милиции и Главного управления Министерства доходов и сборов в Луганской области в среду, 16 октября, обнаружили вблизи государственной границы три незаконных объекта накопления нефтепродуктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского погранотряда, при проверке линии государственной границы участковый инспектор пограничной службы на берегу реки Каменка обнаружил две пластиковые трубы.

Совместная межведомственная группа, откопав подпольные коммуникации экскаватором, установила, что ведут они к двум дворам заброшенных помещений украинского населенного пункта Нижняя Герасимовка.

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Затем, проверяя прилегающую территорию, правоохранители нашли еще один трубопровод, который также подходил к очередному заброшенному двору. Всего межведомственная группа на территории трех домов, где незаконно накапливалось топливо, нашла две емкости, которые были закопаны в землю, а также насос для перекачки и 19 тонн дизельного топлива. Все трубопроводы были демонтированы.

По данному факту проинформированы российские пограничники и устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности.