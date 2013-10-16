За 10 лет детская заболеваемость диабетом почти удвоилась

В Украине ежегодно растет количество детей с сахарным диабетом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины, доктор медицинских наук, профессор Николай Гульчий на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, на начало 2013 года в Украине зарегистрировано 8 тыс. 178 детей, больных сахарным диабетом, что составляет 10,26 на 10 тысяч детского населения.

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«Диабет молодеет. В течение 5 лет распространенность сахарного диабета у детей растет. Особенно это касается детей доподросткового возраста (от рождения до 14 лет). Быстрее всего растет распространенность сахарного диабета среди детей до 6 лет. Это означает, что эта болезнь является общей проблемой. Она касается не только медицины, но и питания, занятий физической культурой, спортивных нагрузок. Это работа общечеловеческая», - отметил Гульчий.

Он отметил, что сахарный диабет имеет пандемический характер – во всем мире и в Украине. «В Украине сегодня 1 млн 300 тыс. больных сахарным диабетом. За 10 лет их количество возросло с 1,6 до 2,9 на 100 тысяч населения», - сказал профессор.