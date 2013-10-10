Назван лауреат Нобелевской премии по литературе

Об этом сообщил представитель Нобелевского комитета в Швеции.

Премию писательница получила как мастер "короткого рассказа", сообщает официальный сайт премии.

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Мунро — первый в истории канадский писатель, получивший Нобелевку; родной для нее язык — английский. Кроме того, она 13-я женщина-лауреат в истории литературной премии. В 2009 году Мунро стала лауреатом другой престижной международной награды — Международного «Букера», сообщает Lenta.ru.

Летом 2013 года 82-летняя Мунро объявила об уходе из литературы: сборник рассказов «Дорогая жизнь» (Dear Life), вышедший осенью 2012 года, должен стать ее последней книгой.