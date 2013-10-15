Завтра в Украине будет дождливо и прохладно

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 16 октября ночью на большей части территории дождь, днем в южной части без существенных осадков, на остальной территории местами небольшой дождь.

Ночью и утром в южной и восточной части местами туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, на побережье Крыма до 13°; днем 11-16°, на юге 14-19°.

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В Киевской области завтра ночью умеренный, днем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 11-16°.

В столице ночью умеренный, днем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 12-14°.