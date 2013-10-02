Евпаторию затопили дожди: машины заливает водой (фото)
18:16, 02 октября 2013Общество
3079 0
Сильные ливни сегодня, 2 октября, прошли по Евпатории.
В Евпатории дождь заливает улицы
Сильные ливни сегодня, 2 октября, прошли по Евпатории.
В результате сильных дождей улицы города оказались под водой.
Уровень воды в Евпатории поднялся по колено
Читайте также: Харьков затопил внезапный ливень (фото и видео)
Как ранее сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГосЧС, 1-3 октября ожидались сильные, местами очень сильные дожди. В Крыму объявлено штормовое предупреждение.
ГосЧС объявила штормовое предупреждение по Крыму
Спасатели призывают граждан быть осторожными во время непогоды, и соблюдать правила безопасности во время ливня и сильного ветра. Особое внимание ГосЧС призывает уделить безопасности детей и пожилых людей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter