Евпаторию затопили дожди: машины заливает водой (фото)

Сильные ливни сегодня, 2 октября, прошли по Евпатории.

В результате сильных дождей улицы города оказались под водой.

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Как ранее сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГосЧС, 1-3 октября ожидались сильные, местами очень сильные дожди. В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Спасатели призывают граждан быть осторожными во время непогоды, и соблюдать правила безопасности во время ливня и сильного ветра. Особое внимание ГосЧС призывает уделить безопасности детей и пожилых людей.