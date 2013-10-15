ЕС хочет хранить газ в Украине

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник, 14 октября.

"Украина является не только транзитной страной для транспортировки газа из России, но она имеет и потенциал для хранения газа. Украина – страна с наибольшими возможностями для хранения газа. Мы рассматриваем (возможности хранения – ред.) 35 млрд куб. м газа, возможно, до 60-ти", - сказал он, сообщает Зеркало недели.

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Как известно, на сегодня Украина располагает 13-тью ПХГ общей активной емкостью более 31 млрд куб. м. При этом Украина заявила о планах увеличить мощность хранилищ до 50-60 млрд куб. м, в частности, с целью создания хаба на своей территории. Использование ПХГ позволяет в летние периоды создавать запасы газа для пиковых ситуаций в зимний период, когда потребление газа резко увеличивается.

Как отметил Оттингер, этот потенциал хранения газа будет обеспечивать большую безопасность поставок и ожидание более выгодных условий. "Это – очень важное развитие", - отметил он.

Кроме того, еврокомиссар напомнил и о реверсных поставках газа в Украину из ЕС. "Газ из Германии поставляется в Украину, или газ из Венгрии, Румынии, Словакии. Это – важность Украины как страны-партнера, и это взаимовыгодная ситуация", - добавил Оттингер.

Ранее сообщалось, что в настоящее время Украина ведет переговоры с Польшей, Венгрией, Италией, Германией и другими европейскими странами по использованию ими украинских ПХГ

Как известно, Украина рассматривает возможность обустроить восточно-европейский газовый хаб на базе своих ПХГ. Ранее президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина после модернизации газотранспортной системы может предложить свои ПХГ как основу для нового биржевого рынка газа. По его словам, хранилища могут работать по принципу газовой биржи, став "своеобразным спотовым рынком на востоке Европы"