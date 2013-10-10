РФ не исключает санкций в случае пересмотра Киевом газового контракта

В случае одностороннего пересмотра контракта возможны санкции против Украины, заявила агентству "Прайм" пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Украины Николай Азаров ранее в четверг заявил РИА Новости и телеканалу "Россия 24", что Украина в перспективе может полностью отказаться от импорта российского газа, если действующий газовый контракт не будет пересмотрен. По словам Азарова, Украина готова доказывать абсурдность контракта в суде, если судебная инициатива будет исходить от российской стороны.

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"Любые попытки пересмотреть существующие газовые контракты между Россией и Украиной будут иметь вполне очевидные юридические последствия. Нашим украинским партнерам, прежде чем делать подобные заявления, необходимо учесть, что в случае одностороннего пересмотра условий контракта возможно применение санкций", - сказала Тимакова.

"Угрозы Украины о возможном прекращении импорта российского газа выглядят неубедительно и некорректно", - сказала, добавив, что у России есть альтернативные возможности для поставок.