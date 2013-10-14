Мусульмане утверждают, что их мечеть подожгли (фото)

Вчера вечером горела центральная мечеть города Саки. Огонь начал распространяться из подсобного помещения, пожарные боролись с пламенем около часа. За это время успели сгореть терраса, комната имама и подсобные помещения, в молельной комнате тоже были видны следы пожара. Пострадавших нет, сообщает "Сегодня".

Имам сакского региона Эмирасан Умеров считает, что это был поджог.

Как сообщают в Духовном управлении мусульман Крыма (ДУМК), муфтий хаджи Эмирали Аблаев уже посетил мечеть, где вместе с главами местных меджлисов и членов религиозной общины обсудили вопрос о восстановлении помещений.

По словам Муфтия Крыма, данная провокация накануне одного из главных праздников мусульман Куйрбан байрама (Праздник Жертвоприношения) будет способствовать единению мусульман, в том числе, и в оказании материальной помощи для восстановления мечети.

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Завтрашний праздничный намаз планируется провести на улице перед мечетью. Сейчас ДУМК готовит обращение в правоохранительные органы.

Официально в милиции пока не говорят о поджоге. Эксперт осмотрел место возгорания и вскоре вынесет заключение. Данное происшествие занесено в единый реестр досудебных расследований по факту умышленного повреждения чужого имущества. Виновного по данной статье ждет лишение свободы от трех до пятнадцати лет. Проводится следствие.