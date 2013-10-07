В Крыму сорвали форум исламистов в последнюю минуту перед началом

В Симферополе сорван международный форум, организованный исламистской организацией «Хизб-ут-Тахрир». Об этом 7 октября сообщает «Крымско-татарский вопрос online».

Мероприятие должно было состояться в здании Крымского академического украинского музыкального театра, однако его администрация в последний момент расторгла договор об аренде. Утром 7 октября на площади имени Ленина (у здания театра) собрались, по разным данным, от 300 до одной тысячи участников форума. На импровизированной сцене они выступили с обвинениями в адрес украинских властей.

О намерении украинского офиса «Хизб-ут-Тахрир» собрать своих сторонников в Симферополе стало известно в начале октября. Участникам форума планировали рассказать о деятельности исламистской организации в мире и на постсоветском пространстве.

Ранее 5 октября в Симферополе была сорвана конференция Лиги мусульманок «Инсаф», которую связывают с крымским отделением «Хизб-ут-Тахрир». Первоначально участницы мероприятия планировали собраться во дворце культуры профсоюзов, но администрация ДК отказалась предоставить им помещение, сославшись на протекавшую крышу. Тогда организаторы перенесли конференцию в актовый зал музыкального училища имени Чайковского. Перед началом мероприятия здание было обесточено, после чего туда прибыли милиционеры, сообщив, что получили сигнал о минировании.

«Хизб ут-Тахрир» (Исламская партия освобождения) ставит своей целью возрождение Халифата. Эта организация запрещена во многих станах мира, в том числе и в России. Официально она не зарегистрирована на Украине, однако идеи этой партии открыто пропагандируют ряд мусульманских общин и «просветительских организаций».

Исламисты активно действуют в Крыму. Один из последних крупных митингов, собранных сторонниками «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе, был посвящен 89-ой годовщине разрушения Халифата. В акции, состоявшейся 6 июня, участвовали около двух тысяч человек.