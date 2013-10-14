В Саках произошел пожар в мечети
12:36, 14 октября 2013Общество
2291 0
В городе Саки в Крыму произошел пожар в мечети-медресе, жертв и пострадавших нет
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГСЧС, информация о возгорании поступила в воскресенье, в 21.35.
"Горело помещение крымскотатарской мечети-медресе мусульманской общины "Яне Джали". Огонь уничтожил бытовые вещи в хозяйственном помещении на площади 20 кв. м", - отметили в пресс-службе.П
По теме: В Каменце-Подольском горел городской дом культуры
Пожар потушили в 22.20. Причина инцидента выясняется.
Мусульмане не исключают поджог. По данным Духовного управления мусульман полуострова, пожар возник неподалеку от помещения имама.
Мечеть построена в 1999 году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter