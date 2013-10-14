В Саках произошел пожар в мечети

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления ГСЧС, информация о возгорании поступила в воскресенье, в 21.35.

"Горело помещение крымскотатарской мечети-медресе мусульманской общины "Яне Джали". Огонь уничтожил бытовые вещи в хозяйственном помещении на площади 20 кв. м", - отметили в пресс-службе.П

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Пожар потушили в 22.20. Причина инцидента выясняется.

Мусульмане не исключают поджог. По данным Духовного управления мусульман полуострова, пожар возник неподалеку от помещения имама.

Мечеть построена в 1999 году.