В Каменец-Подольском горел городской дом культуры

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, к месту вызова были направлены три отделения спасателей и добровольные пожарные дружины.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделов огнем был охвачен коридор дома культуры на площади 70 кв. м.

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Спасатели оперативно ликвидировали пожар, не дав пламени перекинуться на другие помещения.

Здание городского дома культуры, построенного в начале ХХ века, было спасено. Причина пожара и убытки устанавливаются.