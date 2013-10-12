В Каменец-Подольском горел городской дом культуры

13:45, 12 октября 2013
Общество
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11 октября в 23:54 на пункт связи 6-й государственной пожарно-спасательной части г. Каменец-Подольского Хмельницкой области поступило сообщение о пожаре в городском доме культуры по ул. Шевченко, 20.

пожежник пожежа пожарный пожар

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, к месту вызова были направлены три отделения спасателей и добровольные пожарные дружины.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделов огнем был охвачен коридор дома культуры на площади 70 кв. м.

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Спасатели оперативно ликвидировали пожар, не дав пламени перекинуться на другие помещения.

Здание городского дома культуры, построенного в начале ХХ века, было спасено. Причина пожара и убытки устанавливаются.

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