СМИ: В Украине хозяева следят за квартирантами с помощью скрытых камер

Некоторые хозяева устанавливают перед сдачей в аренду в своем жилье скрытые видеокамеры - чаще всего в потолке или за зеркалом. Цели у арендодателей разные: некоторые просто хотят себя обезопасить от недобросовестных съемщиков, другие же выкладывают полученное видео в интернет, сообщает Сегодня.

На тематических форумах владельцы квартир утверждают, что снимают видео ради шантажа - ведь, если квартиранты не расплатятся за проживание, им можно пригрозить выложить ролик с интимным видео в сеть.

Камеры легко могут установить фирмы, которые обычно обслуживают офисы - поставить скрытые камеры в спальне и ванной комнате будет стоить от $300 до $1 тысячи.

По теме: Клиенток солярия в Одессе снимали скрытой камерой для порносайтов

«Камеры будут казаться встроенными лампами, но будьте готовы, что квартиранты могут потянуть вас в суд: камера, обнаруженная однажды в спальне, может их возмутить, - рассказал представитель компании Владимир. - Нас такие камеры в последнее время просят устанавливать все чаще, объясняя, что, якобы, хотят проследить за няней. За отдельную плату можем сделать так, что видео будет траслироваться на ваш мобильный телефон или компьютер».

Правозащитник Эдуард Багиров говорит, что ему известен случай, когда скрытая камера стали причиной развода семейной пары. «Знаю о случаях, когда скрытая камера была установлена в номере частной гостиницы, в саунах на Подоле и на Русановских садах. Нужно быть внимательными: камеры монтируют в вытяжки, зеркала, картины, даже в крючки в душе!» - рассказал Багиров.