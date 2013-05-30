Клиенток солярия в Одессе снимали скрытой камерой для порносайтов

Как сообщает Думская.net со ссылкой на пресс-службу областного УВД, правоохранители получили информацию «о том, что в одном из салонов красоты Одессы, в солярии, установлена скрытая видеокамера».

В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 182 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни) сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью совместно с представителями прокуратуры провели санкционированный обыск. Они обнаружили помещение, в котором находилась видеокамера и «другие предметы, предназначенные для скрытой видеосъемки посетителей».

«Установлено, что полученные таким образом видеоролики размещались на различных порносайтах во всемирной сети Интернет, — отметили в ведомстве. — В настоящее время сотрудниками милиции принимаются меры, направленные на выявление лиц, пострадавших от противоправных действий организаторов данного бизнеса».