10 человек погибли в результате пожара в японской больнице
07:23, 11 октября 2013Мир
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В результате пожара, произошедшего в ночь на 11 октября в больнице в префектуре Фукуока на севере японского острова Кюсю, погибли десять человек.
Огонь тушили более двух часов / Фото : stihi.ru
По данным Agence France-Presse, об этом сообщил официальный представитель местной полиции. Среди погибших — восемь пациентов и два сотрудника больницы.
Пожар начался около 2:20 по местному времени (20:20 по Киеву). На ликвидацию огня ушло более двух часов, сообщает Lenta.ru.
В каком из помещений четырехэтажной больницы начался пожар, не сообщается. В полиции заявили, что установить причину возгорания пока не удалось.
Информации о том, проводилась ли в больнице эвакуация, не поступало.
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