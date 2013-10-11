10 человек погибли в результате пожара в японской больнице

По данным Agence France-Presse, об этом сообщил официальный представитель местной полиции. Среди погибших — восемь пациентов и два сотрудника больницы.

Пожар начался около 2:20 по местному времени (20:20 по Киеву). На ликвидацию огня ушло более двух часов, сообщает Lenta.ru.

В каком из помещений четырехэтажной больницы начался пожар, не сообщается. В полиции заявили, что установить причину возгорания пока не удалось.

Информации о том, проводилась ли в больнице эвакуация, не поступало.