Официальный курс валют на 14 октября

Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.

На 14 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: Читайте также: НБУ обещает контролируемый курс гривны 100 USD США – 799.3000 (на 11 октября – 799.3000) 100 EUR – 1084.3304 (на 11 октября – 1081.6128) 10 RUR – 2.4813 (на 11 октября – 2.4703). Все курсы валют на 14 октября

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter