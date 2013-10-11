Официальный курс валют на 14 октября

18:19, 11 октября 2013
Общество
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.

/ Фото : zn.ua

На 14 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 799.3000 (на 11 октября – 799.3000)

100 EUR – 1084.3304 (на 11 октября – 1081.6128)

10 RUR – 2.4813 (на 11 октября – 2.4703).

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