Официальный курс валют на 14 октября
18:19, 11 октября 2013Общество
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.
Официальный курс НБУ / Фото : zn.ua
На 14 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 799.3000 (на 11 октября – 799.3000)
100 EUR – 1084.3304 (на 11 октября – 1081.6128)
10 RUR – 2.4813 (на 11 октября – 2.4703).
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