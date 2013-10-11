В Ивано-Франковске семь студенток отравились газом в аудитории

Семь студенток медицинского колледжа Национального медицинского университета госпитализированы в Ивано-Франковске в результате отравления газом, который распылил один из учащихся в аудитории учебного заведения, сообщает в пятницу госслужба Украины по ЧС.

"Госпитализированы семеро детей, отравившихся газом, распыленным учеником из газового баллончика. По состоянию на 7 часов 11 октября дети находятся в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении.

Читайте также: Суд наказал тунисскую активистку Femen за газовый баллончик

По данным областной прокуратуры, на перемене между парами в аудиторию учебного заведения, где находились студентки первого курса, зашел студент второго курса и распылил вещество, сообщает РИА Новости.

После этого девять студенток были доставлены в областную детскую клиническую больницу с симптомами ингаляционного отравления. Пятеро из них госпитализированы в отделение интенсивной терапии, двое - в неврологическое отделение, двум другим не понадобилась госпитализация.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "Хулиганство".