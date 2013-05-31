Суд наказал тунисскую активистку Femen за газовый баллончик

Амина Шбои (Amina Sboui), более известная под псевдонимом Амина Тайлер, остается в заключении по другим, более тяжким, обвинениям, передает Лента.ру. Прокуратура намерена предъявить ей осквернение кладбища и оскорбление общественной морали. Следующее судебное заседание состоится 5 июня.

У здания суда, где рассматривалось дело Тайлер, собралось около 200 человек, которые выкрикивали лозунги против девушки и обвиняли ее в оскорблении ислама.

Тайлер была арестована 19 мая в городе Кайруан, где планировалось проведение конгресса радикального исламского движения "Ансар аш-Шариа" (Защитники шариата). Как утверждает следствие, она написала слово «Femen» на стене кладбища возле мечети. Кроме того, ее обвинили в хранении баллончика с перцовым газом.

Амина Тайлер получила известность на родине и за ее пределами после того, как выложила в интернет свои фотографии с обнаженной грудью. При этом на теле девушки было написано, что ее тело принадлежит ей, а не обществу. После этого Тайлер пришлось скрываться от разъяренной мусульманской общественности. Сообщалось также, что она планирует уехать во Францию.

29 мая три активистки (две француженки и одна немка) движения Femen провели в столице Туниса акцию в поддержку Тайлер и были задержаны.