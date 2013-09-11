На Ривненщине женщина оглушила грабителя и спасла раненого им мужчину

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области, преступник выжидал пары, которые уединялись в автомобиле на поле вблизи Ривне, подкрадывался, приоткрывал дверцу, прыскал в салон газовым баллончиком, связывал людей и забирал ценности и деньги.

В ночь с 6 на 7 сентября медики сообщили в милицию, что к ним доставили мужчину с ножевыми ранениями.

Как выяснили правоохранители, преступник действовал по привычной схеме, однако мужчина оказал сопротивление и нападающий нанес ему телесные повреждения ножом в грудь и живот. Женщина палкой оглушила нападающего и с раненым убежала на авто и доставила его в больницу. Сейчас потерпевший находится в отделении интенсивной терапии Ривненской областной больницы.

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Как отметил начальник Ривненского райотдела милиции Игорь Денисюк, "уже под утро правоохранители задержали 45-летнего жителя села Обаров Ривненского района по подозрению в совершении преступления.

В настоящее время его задержали согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания Ривненского горотдела.

Во время обыска, в доме задержанного нашли 180 патронов. Мужчина не сознается, для чего он их хранил. Установлено, что злоумышленник уже был осужден за совершение корыстных преступлений в 2006 году и получил три года условно.

Сейчас работники органов внутренних дел устанавливают причастность злоумышленника к другим подобным преступлениям. За неделю до нападения в ночь на 7 сентября в Ривенский райотдел поступило сообщение об ограблении на этом же месте. Тогда пара сообщила, что неизвестный мужчина пырснул из газового баллончика в салон автомобиля, угрожал электрошокером и забрал золото и деньги. По факту ограбления было открыто уголовное производство.

Теперь в отношении преступных действий подозреваемого открыто уголовное производство по ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.