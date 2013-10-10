Гособвинение: 35 экспертиз подтвердили вину обидчиков Крашковой

Начальник отдела прокуратуры Николаевской области Наталья Высоцкая, которая поддерживает государственное обвинение в суде, 10 октября отметила, что в результате проведенных 35 судебных экспертиз и других следственных действий добыто достаточное количество доказательств вины лиц, находящихся на скамье подсудимых.Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

При этом сегодня журналистам в суде адвокат подсудимого милиционера Евгения Дрыжака Владимир Клименко заявил, что все экспертизы подтверждают непричастность его подзащитного и милиционера Дмитрия Полищука к совершению изнасилования и избиения Ирины Крашковой.

10 октября Первомайский районный в выездном заседании в помещении Апелляционного суда Николаевской области в закрытом режиме продолжил допрос свидетелей в уголовном производстве в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступлений в поселке Врадиевка.

Явка свидетелей обеспечивается органами прокуратуры области. В ходе закрытого судебного заседания ими предоставляются показания по существу уголовного производства.

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Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рябиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

9 сентября Апелляционный суд Николаевской области принял решение, что дело об изнасиловании и попытке убийства Крашковой будет рассматривать Первомайский районный суд Николаевской области.

26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Рассматривать дело по сути суд начал 8 октября.

Кроме того, Первомайский районный суд продлил срок содержания под стражей всех обвиняемых до 25 ноября.