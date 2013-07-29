Близким Ирины Крашковой предлагали "откупные" - газета

К родственникам жертвы Врадиевского изнасилования Ирины Крашковой приходила мать одного из подозреваемых с предложением "откупиться". Об этом рассказала сама Ирина в интервью газете Вести.

По ее словам, мать таксиста Сергея Рябиненко, который "не насиловал, но избивал", готова была отдать за сына все свое имущество.

"Встречалась в больнице с моими близкими и предлагала им деньги. Говорила, что готова продать все, что у нее есть, лишь бы сын в тюрьму не сел. Но мои родственники отказались", - сказала Ирина.

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Также Крашкова сообщила, что за время, пока она лежит в больнице, к ней наведалось немало политиков.

"Да, многие были. Но фамилии называть не стану. Эти люди, как и многие другие, помогли мне и финансово, и лекарствами. Я всем очень признательна", - созналась женщина.

"Я знаю, почему люди мне помогают. Просто они понимают: то, что случилось со мной, повториться нигде больше не должно. Ведь здесь, в Украине, жить нашим детям", - добавила она.

Напомним, 27 июня 29-летнюю Ирину Крашкову жестоко изнасиловали и избили трое жителей поселка Врадиевка.

Своими насильниками она назвала двоих офицеров милиции Врадиевского райотдела – лейтенанта Дмитрия Полищука и капитана милиции Евгения Дрыжака, а также таксиста Сергея Рябиненко. Рябиненко и Полищук были задержаны сразу. Дрыжак был задержан после массовых протестов жителей Врадиевки, которые разгромили Врадиевский райотдел милиции.